Radu Miruță, contrazis de un general: „Nu există rată de succes 100% la sistemele anti-dronă!”

Declarațiile optimiste ale ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, privind invulnerabilitatea spațiului aerian românesc, au fost taxate dur de specialiști. Generalul în rezervă Ștefan Dănilă, fost șef al Statului Major General, a contrazis public asigurările oficialului, potrivit căruia integrarea noului sistem anti-dronă MEROPS va bloca complet orice intruziune. Înaltul ofițer avertizează că o astfel de barieră absolută este nerealistă, nicio tehnologie militară neputând garanta un succes de 100%.
Integrarea noului sistem anti-dronă MEROPS în dispozitivul militar al României a declanșat o dispută aprinsă între conducerea politică a Ministerului Apărării Naționale și experții militari. Asigurările categorice oferite de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, potrivit cărora noul echipament va bloca total infiltrarea aparatelor de zbor neautorizate, sunt catalogate drept „fantezii” și „false așteptări” de către generalul în rezervă Ștefan Dănilă, fost șef al Statului Major General.
Promisiunile de la minister: „O zonă de protecție prin care nu se mai trece”
Discuția publică a fost deschisă de declarațiile optimiste ale ministrului interimar, Radu Miruță. Acesta a susținut că, odată cu operaționalizarea noii tehnologii, securitatea frontierelor aeriene a intrat într-o eră a invulnerabilității.
„Avem, acum, așadar, o nouă zonă de protecție prin care nu se va mai trece”, a afirmat Radu Miruță, sugerând că nicio dronă nu va mai putea penetra teritoriul național.
Tehnologia la care face referire oficialul, denumită MEROPS, a fost pusă la dispoziția României de către Statele Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral și a fost integrată în structurile Armatei Române în cursul lunii iunie. Reprezentanții MApN au precizat că MEROPS este o soluție bazată pe algoritmi de inteligență artificială, special proiectată pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea țintelor de mici dimensiuni care evoluează la altitudini joase.
Analiza militară: Vulnerabilitățile timpului de reacție
De cealaltă parte, generalul Ștefan Dănilă avertizează că retorica politică ignoră realitățile tehnice și tactice din teatrele de operații. Fostul șef al Statului Major General subliniază că nicio armată din lume – oricât de avansată tehnologic – nu poate garanta o barieră aeriană infailibilă.
„În toate statele care au fost subiect al acestor intrări neautorizate de drone, și în Polonia, și în România, și în țările baltice, au fost situații de acest fel și nicăieri nu există o rată de succes de 100%. Nici măcar în SUA sau Israel. Iar odată intrată o dronă în spațiul aerian ar fi o fantezie să ne așteptăm ca aceasta să fie imediat lovită, pentru că pur și simplu timpul de reacție nu permite acest lucru, mai ales dacă drona intră într-o zonă unde nu există sisteme antidrone. Trebuie să fim obiectivi și să nu creăm false așteptări”, a explicat generalul Ștefan Dănilă într-o intervenție pentru Adevărul.ro.
Fostul comandant consideră că fixarea unui obiectiv de tipul „zero drone intrate în țară” reprezintă un nivel de ambiție nerealist, care nu ține cont de limitările fizice ale radarelor și ale sistemelor de interceptare.
Apărarea pe graniță versus apărarea obiectivelor strategice
Generalul Dănilă evidențiază o eroare fundamentală de strategie în discursul oficialilor politici: confuzia dintre blocarea liniei de frontieră și protejarea țintelor critice. În opinia sa, eforturile Armatei ar trebui canalizate pe limitarea pagubelor și salvarea de vieți omenești, nu pe promisiuni nerealizabile legate de granițe etanșe.
„Să ne propunem ca nicio dronă să nu lovească un obiectiv din România sau să nu omoare pe cineva, să nu distrugă bunuri, este cu totul altceva. Înseamnă să ne organizăm apărarea pe obiective și nu apărarea pe graniță sau apărarea pe linia de frontieră. Este o diferență. Una este să organizezi dispozitivul pe frontieră și alta este să organizezi dispozitivul la obiective”, a concluzionat fostul șef al Statului Major General.