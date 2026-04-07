Reducerea accizei la motorină intră de azi în vigoare. Motorina rămâne la peste 10 lei/litru după măsura guvernului

De astăzi motorina este mai ieftină cu 30 de bani, după ce reducerea accizei a intrat în vigoare. Șoferii însă, nu vor simți o diferență foarte mare, și asta pentru că prețurile depășesc în continuare 10 lei pe litru, iar reducerea la pompă e infimă în fața scumpirii de 3 lei produse într-o singură lună. Impactul scumpirilor s-a resimțit nu doar la pompă, ci și în prețurile alimentelor și ale altor bunuri de consum, potrivit Realitatea PLUS.

De astăzi, șoferii plătesc cu 30 de bani mai puțin pentru un litru de motorină standard, după ce reducerea accizei a intrat în vigoare. La prima vedere pare o veste bună, dar în realitate diferența este greu de observat, mai ales în contextul scumpirilor din ultima perioadă.

Motorina, mai ieftină de azi, dar șoferii nu simt

Chiar și cu această reducere, prețul rămâne peste pragul de 10 lei pe litru, un nivel care continuă să apese asupra bugetelor. În momentul de față, motorina standard costă puțin peste 10 lei pe litru, mai exact 10 lei și 2 bani, chiar și după aplicarea reducerii. Motorina premium nu a fost afectată de această măsură și rămâne la același preț ca înainte, în jur de 10 lei și 84 de bani.

În cazul benzinei, lucrurile stau ușor diferit. Prețurile au coborât sub 10 lei pe litru:

-benzina standard a ajuns la aproximativ 9 lei și 23 de bani

-benzina premium se vinde cu circa 9 lei și 86 de bani

Cu toate acestea, nivelul general al prețurilor rămâne ridicat.

O reducere mică într-un context de scumpiri mari

Scăderea de 30 de bani vine după o perioadă în care carburantul s-a scumpit puternic, cu aproximativ 3 lei pe litru într-o singură lună. În acest context, reducerea actuală pare mai degrabă simbolică. Pentru șoferi, diferența se simte prea puțin la fiecare alimentare, iar costurile generale rămân ridicate. Impactul nu se oprește la benzinării. Scumpirea carburantului s-a propagat deja în economie, influențând prețurile alimentelor și ale altor bunuri și servicii.

Transportul mai scump înseamnă, în lanț, costuri mai mari pentru producători și comercianți, iar acestea ajung în final la consumatori. Chiar dacă există o ușoară ieftinire la motorină, efectele scumpirilor din ultimele luni continuă să fie resimțite în viața de zi cu zi.