Trafic dat peste cap pe autostrada A1 Bucureşti – Piteşti

Un camion încărcat cu nisip s-a răsturnat pe șosea.

Traficul se desfăşoară cu dificultate, miercuri după-amiază, pe ambele sensuri ale autostrăzii A1 Bucureşti – Piteşti, după ce un camion încărcat cu nisip care se îndrepta spre Capitală s-a răsturnat, în zona localităţii Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu, lovind glisiera mediană.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că pe autostrada A 1 Bucureşti – Piteşti, la kilometrul 24, în zona localităţii Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu, şoferul unui autocamion încărcat cu nisip, care se deplasa către Capitală, a pierdut controlul direcţiei şi s-a răsturnat pe carosabil, lovind glisiera mediană.

Potrivit sursei citate, echipele de intervenţiue fac manevre pentru descarcerarea şoferului, urmând ca acesta să fie evaluat medical.

Circulaţia rutieră este restricţionată pe benzile 2 ale ambelor sensuri de mers, desfăşurându-se cu dificultate pe primele benzi, în condiţiile în care este împrăştiat nisip pe suprafaţa carosabilă.

În momentul publicării acestei știri, valorile de trafic sunt ridicate, fiind formate coloane de autovehicule în ambele direcţii.