Trafic infernal spre Capitală: coloane kilometrice pe A1 Bucureşti-Piteşti, aglomerație pe A2, A3, A7 și blocaje pe DN1 și DN7

Trafic intens, luni după-amiază, pe sensul spre Capitală al autostrăzii A1 Bucureşti-Piteşti, pe unele tronsoane fiind formate coloane de maşini care staţionează, anunţă Centrul Infotrafic al Poliției Române. Circulaţia este aglomerată și pe A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Ploieşti, A7 Ploieşti-Adjud, DN 1 Ploieşti-Braşov şi DN 7 Piteşti-Sibiu.

La ora 16:30 se înregistrau valori de trafic ridicate pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, pe sensul de mers spre Capitală. Cele mai aglomerate tronsoane kilometrice sunt 29-30, 44-49, 87-91, 102-106, fiind formate coloane de autovehicule, pe alocuri în staţionare.

Pentru Autostrada A1 Piteşti-Bucureşti, se recomandă ca rută alternativă Piteşti-DN 7-Găeşti-Chitila- Bucureşti.

Totodată, aglomeraţie se înregistrează şi pe celelalte artere rutiere principale: A2 Bucureşti - Constanţa: trafic îngreunat în zona localităţilor Fundulea şi Brăneşti, pe sensul de deplasare spre Capitală; A3 Bucureşti - Ploieşti: trafic intens pe sensul de mers spre Bucureşti, între localităţile Dumbrava şi Moara Vlăsiei; A7 Ploieşti - Adjud: trafic intens pe sensul de mers dinspre Buzău către Piteşti, în zona localităţii Baba Ana; DN 1 Ploieşti - Braşov: coloană de autovehicule pe sensul de mers Braşov-Ploieşti, între staţiunile Predeal şi Buşteni, dar şi în zona localităţii Posada. Pe celălalt sens de mers este semnalată aglomeraţie pe raza staţiunilor Poiana Ţapului şi Buşteni; pe DN 7 Piteşti - Sibiu: trafic oprit pe ambele sensuri în zona localităţii Tuţuleşti, după ce a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule. Este formată coloană de autovehicule între localităţile Călimăneşti şi Robeşti.

Poliţiştii acţionează pentru fluidizarea traficului pe toare arterelor rutiere importante la nivel naţional.

Pentru DN 1 Bucureşti - Ploieşti - Braşov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere: Bucureşti - Autostrada A3 - Ploieşti - Cheia - DN 1A - Braşov; Bucureşti - Autostrada A1 - Piteşti - Câmpulung - DN 73 - Râşnov; Bucureşti - DN 71 - Târgovişte - DN 72A - Câmpulung - DN 73 - Râşnov; Bucureşti - Târgovişte - DN 71 Sinaia.

”Pentru creşterea gradului de siguranţă în trafic, în contextul intensificării deplasărilor dinspre destinaţiile de petrecere a Sărbătorilor Pascale către casă, recomandăm conducătorilor auto să verifice cu mare atenţie traseul pe care-l au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic, să ia în considerare că timpul petrecut în călătorie poate creşte şi pot opta pentru rute alternative. Daţi dovadă de respect faţă de ceilalţi participanţi la trafic, acordând prioritate celor în drept şi evitând să aveţi preocupări de natură a vă distrage atenţia de la condus. Nu vă angajaţi în depăşirea coloanelor de autovehicule, asiguraţi-vă foarte bine înainte de a schimba direcţia sau banda şi semnalizaţi din timp această intenţie! Nu opriţi în mod nejustificat pe banda de urgenţă de pe autostrăzi! În nicio situaţie nu conduceţi după ce aţi consumat băuturi alcoolice sau substanţe psihoactive!”, au transmis poliţiştii rutieri.



