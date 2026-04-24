Tudor Gheorghe, dus cu ambulanța la spital de la un hotel din Iași. Ce a pățit artistul

Artistul Tudor Gheorghe a fost luat cu ambulanța de la un hotel din Iași. Acesta a fost dus la spital după ce a căzut și s-a lovit la cap.

Potrivit ultimelor informații, Tudor Gheorghe a suferit un traumatism cranio-cerebral minor. Acesta prezenta o plagă ușoară la nivelul capului, care a fost suturată de medici. Artistul nu are nevoie de o intervenție chirurgicală și urmează să fie externat.

Tudor Gheorghe a ajuns în stare gravă la Spitalul de Neurochirugie din Iași, după ce a căzut în baie și s-a lovit la cap. Apelul la 112 a fost dat chiar de către fiul său.

După ce fiul său a sunat la 112, imediat la fața locului s-au deplasat un echipaj medical și de poliție, maestrul fiind transportat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

”La data de 23 aprilie a.c., Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată, prin apel 112, de către un bărbat, de 52 de ani, cu privire la faptul că tatăl său, de 80 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel, din municipiul Iași, a căzut și s-a lovit la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, au transmis reprezentatii IPJ Iași.

Acest incident ar fi apărut pe fondul consumului de alcool. Artistul ar fi băut în seara zilei de 23 aprilie.