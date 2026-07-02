Decizie controversată: Renault blochează o inițiativă UE care avantaja producția Dacia din România

Publicat 2 iul. 2026, 12:53 Sursă Realitatea.Net

Marii constructori auto Volkswagen, Stellantis și Renault cer Uniunii Europene acordarea etichetei „Fabricat în Europa” și a subvențiilor comunitare pentru vehiculele lor, chiar dacă acestea integrează componente din afara blocului comunitar. Demersul plasează Renault într-o poziție controversată, constructorul francez opunându-se astfel unei măsuri UE care ar fi protejat direct uzina Dacia din România în fața concurenței reprezentate de fabricile din Maroc și Turcia.

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