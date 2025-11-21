Adio pensie la cerere! Bolojan aruncă bomba: Românii vor munci mai mult. „Trebuie să facem asta cât mai repede”

Vineri seară, Premierul Ilie Bolojan a dat o veste care le va strica weekendul multor români care își făceau planuri de retragere din activitate.
Vineri seară, Premierul Ilie Bolojan a dat o veste care le va strica weekendul multor români care își făceau planuri de retragere din activitate. Șeful Executivului a pus punctul pe „i” și a anunțat că vremurile în care se putea ieși la pensie mai devreme sunt pe cale să apună. Guvernul a început deja să facă calcule pentru a bloca valul de pensionări anticipate.
Măsura nu vizează doar o anumită categorie de bugetari, ci se dorește a fi aplicată pentru toți angajații din România.
Sistemul de pensii nu mai face față
Premierul a explicat situația cât se poate de simplu. Nu mai sunt bani suficienți, iar economia are nevoie de oameni activi în câmpul muncii. Dacă românii continuă să iasă la pensie înainte de termen, întregul sistem riscă să se blocheze în următorii ani.
Bolojan a fost foarte direct și a spus că vârsta reală la care un român iese din activitate trebuie să fie cât mai apropiată de cea standard scrisă în lege. Practic, portițele care permiteau ieșirea mai rapidă din sistem vor fi închise rând pe rând.
„Trebuie să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile. Cu cât o facem mai repede, cu atât este mai bine”, a declarat premierul, subliniind urgența acestor măsuri.
Se lucrează deja la scenarii
La Palatul Victoria nu se stă degeaba. Premierul a confirmat că pe masa Guvernului se află deja mai multe variante de lucru. Specialiștii caută soluții legale pentru a modifica regulile actuale, astfel încât munca până la vârsta standard să devină obligatorie, nu doar o recomandare.
Autoritățile consideră că menținerea oamenilor în activitate este singura șansă pentru ca bugetul de pensii să rămână pe linia de plutire și să poată fi plătite drepturile celor care au muncit o viață întreagă.
Totul începe de la magistrați
Semnalul pentru această reformă dură va fi dat de legea pensiilor magistraților. Ilie Bolojan a precizat că, dacă noile reguli pentru judecători și procurori vor trece de vot și vor intra în vigoare, acesta va fi momentul zero.
Acel pachet legislativ va servi drept model. Odată ce s-a reușit modificarea regulilor pentru magistrați, Guvernul va avea drum liber să aplice aceeași rețetă și pentru restul categoriilor profesionale. Așadar, ceea ce se întâmplă acum cu pensiile speciale este doar încălzirea pentru o reformă generală care îi va afecta pe toți salariații din România care sperau să se bucure de pensie mai devreme decât prevede vârsta standard.