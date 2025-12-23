Advertising
Politica· 1 min citire
Schimbări majore în Guvern: miniștrii Apărării și Economiei, învestiți marți la Palatul Cotroceni
Schimbări majore în Guvern: miniștrii Apărării și Economiei, învestiți marți la Palatul Cotroceni
Radu Miruță pentru Apărare și pe Irineu Darău pentru portofoliul Economiei
Citește și
- 15:51UMPMV: Menținerea ratingului de țară ar reprezenta un semnal pozitiv pentru România. Autoritățile trebuie să continue consolidarea stabilității economice și financiare
- 15:44Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „Senatorii PNL și Guvernul vor să scoată la vânzare bunuri publice pentru a stinge datoriile pentru vaccinurile Pfizer!”
- 15:20SUA: Guvernul va începe să emită paşapoarte cu imaginea lui Donald Trump începând cu 8 august
- 14:55AUR a votat pentru introducerea de măsuri ferme pentru limitarea răspândirii virusului pestei porcine africane
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News