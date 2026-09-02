Aproape 9 milioane de oameni, afectați de un atac informatic. Datele furate din trei aeroporturi britanice au ajuns pe internet

Un atac informatic de amploare a compromis datele personale ale aproape nouă milioane de persoane care au avut legătură cu trei dintre cele mai importante aeroporturi din Marea Britanie. Informațiile au fost ulterior publicate pe internet după ce operatorul aeroporturilor a refuzat să plătească răscumpărarea cerută de atacatori.
Incidentul a vizat Manchester Airports Group (MAG), compania care administrează aeroporturile Manchester, London Stansted și East Midlands. Hackerii au pătruns în sistemele operatorului și au sustras o cantitate considerabilă de informații.
Hackerii au cerut bani pentru a nu publica datele
După compromiterea sistemelor, atacatorii au încercat să obțină o răscumpărare de la Manchester Airports Group. Compania a refuzat să plătească suma solicitată, iar gruparea a decis să publice datele obținute în urma atacului.
Gruparea de hackeri, pe care BBC a ales să nu o identifice, a anunțat pe propriul site că baza de date asociată companiei este pusă la dispoziția altor infractori cibernetici.
Potrivit atacatorilor, materialele sustrase însumează aproximativ jumătate de terabyte și includ date cu caracter personal.
Ce date personale au fost compromise
Specialiștii de la Have I Been Pwned au analizat informațiile care au fost făcute publice și au confirmat existența mai multor categorii de date.
Baza de date conține adrese de e-mail, numere de telefon și adrese fizice. Printre informațiile expuse se află și numere de înmatriculare, istoricul unor cumpărături și date despre dispozitivele folosite pentru navigarea online.
Informațiile ar proveni inclusiv din sistemele utilizate pentru conectarea la rețelele Wi-Fi ale aeroporturilor și din cele asociate serviciilor de parcare.
Datele sunt accesibile direct pe internet
Publicarea informațiilor pe internetul obișnuit amplifică riscurile pentru persoanele afectate. Datele nu au fost ascunse într-un spațiu al dark web-ului, ceea ce înseamnă că pot fi accesate mai ușor de persoane care ar putea încerca să le folosească în scopuri frauduloase.
Expertul în securitate cibernetică Kevin Beaumont avertizează că informațiile disponibile le pot permite escrocilor să construiască mesaje și apeluri mult mai convingătoare.
Unele dintre date ar conține atât informații despre locurile în care anumite persoane s-au aflat în trecut, cât și detalii referitoare la călătorii planificate.
„Datele includ atât locații istorice, cât și deplasări planificate, astfel că persoanele pentru care este important ca mișcările lor să nu fie cunoscute ar putea fi nevoite să ia măsuri de precauție”, a avertizat specialistul.
Numerele de telefon, numerele de înmatriculare și celelalte informații personale pot fi combinate de infractori pentru a crea tentative de fraudă adaptate fiecărei victime.
Ce spune operatorul aeroporturilor
Manchester Airports Group susține că a luat măsuri pentru protejarea persoanelor afectate și că acestea au fost contactate. Printre cei vizați se află inclusiv pasageri care au rezervări pentru călătorii viitoare.
Compania lucrează împreună cu autoritățile și cu specialiști în securitate cibernetică pentru gestionarea incidentului.
MAG precizează că atacul informatic nu a pus în pericol siguranța fizică a pasagerilor.
Recomandările pentru persoanele afectate
Autoritatea britanică pentru protecția datelor, Information Commissioner's Office, recomandă verificarea atentă a conturilor și a activității financiare pentru identificarea unor acțiuni neobișnuite.
În situația în care printre datele compromise se află documente importante, precum pașapoarte sau permise de conducere, persoanele vizate ar trebui să contacteze instituțiile competente. Aceeași recomandare se aplică în cazul expunerii unor informații referitoare la cardurile bancare.
Verificarea extraselor bancare și a rapoartelor de credit poate ajuta la identificarea unor tranzacții sau activități neobișnuite.
Persoanele ale căror date au fost expuse sunt sfătuite să acorde o atenție sporită e-mailurilor, mesajelor SMS și apelurilor neașteptate, în special atunci când acestea folosesc informații personale pentru a părea autentice.
Pentru protejarea conturilor online sunt recomandate parole puternice și activarea autentificării în doi pași.