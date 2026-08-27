Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni din România. Averse torențiale, vijelii și grindină până la ora 23:00

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă joi, 27 august, între orele 12:00 și 23:00, pentru mai multe zone din estul și centrul țării. Meteorologii avertizează că sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii și grindină de mici dimensiuni.
Județele vizate de atenționarea Cod galben
Avertizarea vizează:
estul și sud-estul Transilvaniei;
nordul Munteniei;
sud-vestul Moldovei;
local, zone din Carpații Meridionali și Carpații Orientali.
În aceste regiuni, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin episoade de ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.
Ploi abundente și rafale de până la 70 km/h
Potrivit ANM, în intervale scurte de 1–3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 30–40 l/mp.
Totodată, sunt posibile:
descărcări electrice frecvente;
vijelii izolate, cu rafale de 50–70 km/h;
grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1–2 cm.
Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.
Vreme instabilă în jumătatea de est a țării
În prognoza valabilă până vineri, 28 august, ora 09:00, ANM estimează că vremea va rămâne în general instabilă în jumătatea estică a României și în zonele montane.
Cele mai extinse precipitații sunt așteptate în:
estul și sud-estul Transilvaniei;
nordul Munteniei;
nordul Dobrogei;
sud-vestul Moldovei;
estul Carpaților Meridionali;
grupele centrale și sudice ale Carpaților Orientali.
În schimb, vestul și sud-vestul țării vor avea parte de vreme predominant însorită, iar după-amiaza temperaturile vor fi ridicate.
Diferențe mari de temperatură între regiuni
Maximele zilei vor varia considerabil la nivel național:
Nordul Moldovei și estul Transilvaniei: 19–21°C
Banat și vestul Olteniei: până la 34°C
Minimele nocturne vor fi cuprinse între 8°C în depresiunile Carpaților Orientali și 19°C în Dealurile de Vest.
Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-estul țării, unde vitezele vor ajunge la aproximativ 40–45 km/h, iar în zona montană înaltă din Carpații Meridionali rafalele pot atinge 60–80 km/h.
Cum va fi vremea în București
În Capitală, cerul va deveni temporar noros, iar mai ales după-amiaza și seara sunt prognozate averse și posibil descărcări electrice.
Cantitățile de apă vor fi, în general, de 4–10 l/mp, iar vântul se va intensifica pe durata ploilor, cu rafale de 45–55 km/h.
Temperatura maximă va fi de aproximativ 28°C, iar minima se va situa între 14 și 16°C.