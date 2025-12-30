Blocaj pe DN1! Coloane de mașini pe kilometri întregi între București și Brașov. Poliția vine cu rute alternative

Poliția vine cu rute alternative

Traficul rutier este serios afectat marți pe mai multe porțiuni ale Drumului Național 1, pe ruta București–Brașov. Pe fondul deplasărilor intense specifice acestei perioade, s-au format coloane de autovehicule care se întind pe distanțe de kilometri, iar viteza de deplasare este mult redusă.

Polițiștii îi sfătuiesc pe șoferii care nu doresc să piardă ore în trafic să ia în calcul rute alternative, în special în județul Prahova, unde valorile de trafic sunt foarte ridicate.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, cele mai mari probleme sunt pe sensul de urcare spre Brașov. Situația este detaliată de reprezentanții Poliției Prahova, care anunță:

„Pe DN 1 – E60, în judeţul Prahova, se înregistrează valori ridicate de trafic, în special pe sensul de deplasare către Braşov, ca urmare a intensificării deplasărilor specifice sfârşitului de an. Condiţiile meteo sunt stabile, carosabilul este uscat, iar temperaturile se menţin negative.

Pe tronsonul Centura de Vest a municipiului Ploieşti – sensul giratoriu Strejnicu, traficul se desfăşoară cu dificultate către Braşov, fiind formată o coloană de aproximativ 1,5 kilometri.

În zona sensului giratoriu Lukoil, traficul rămâne intens pe acelaşi sens, însă fără formarea unei coloane. În oraşul Comarnic, valorile de trafic sunt crescute, iar pe sensul către Braşov s-a format o coloană de aproximativ 8 kilometri”.

În stațiunea Sinaia, circulația se desfășoară în condiții normale pe ambele sensuri de mers. În schimb, în Bușteni, DN1 este din nou aglomerat, iar pe direcția către Brașov s-a format o coloană de aproximativ trei kilometri pe raza orașului.

Poliția recomandă conducătorilor auto să se informeze înainte de plecare, să manifeste răbdare și să respecte indicațiile agenților din trafic, în contextul în care valorile ridicate de trafic ar putea persista pe parcursul zilei.