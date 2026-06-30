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Cutremur în România marți, 30 iunie. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs

Cutremur în România

Cutremur în România

Scris deStoica Marian
Publicat30 iun. 2026, 08:02
Sursărealitatea.net

Un cutremur slab s-a produs marți dimineață, 30 iunie 2026, în zona seismică Vrancea. Seismul a fost înregistrat la ora 05:28:41, ora locală a României.

Cutremurul a avut magnitudinea ml 2,5 și s-a produs la o adâncime de 85,9 kilometri.

Unde s-a produs cutremurul

Seismul a avut loc în județul Vrancea, în zona seismică Vrancea, una dintre cele mai active zone seismice din România. Potrivit datelor transmise, cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe din țară.

Orașele aflate în apropierea epicentrului

Cutremurul a fost înregistrat la 43 de kilometri sud de Focșani și la 64 de kilometri sud de Buzău. De asemenea, seismul s-a produs la 67 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, la 79 de kilometri est de Brașov, la 96 de kilometri nord-est de Ploiești, la 98 de kilometri sud de Bacău și la 99 de kilometri sud de Bârlad.

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