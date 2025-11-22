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Încă un cadru medical a murit după ce a ieșit din tura de noapte. Este al treile deces in interval de o lună, familia acuză o tentativă de mușamalizare
Încă un cadru medical a murit după ce a ieșit din tura de noapte. Este al treile deces in interval de o lună, familia acuză o tentativă de mușamalizare
Un nou deces în sistemul medical ridică semne de întrebare
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