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Loto de Anul Nou cu premii suplimentate: mize mari și reporturi de milioane la extragerile din 31 decembrie

Loto de Anul Nou cu premii suplimentate: mize mari și reporturi de milioane la extragerile din 31 decembrie

Loto de Anul Nou cu premii suplimentate: mize mari și reporturi de milioane la extragerile din 31 decembrie

Realitatea de Olt
Scris de Realitatea de Olt Publicat: 22 dec. 2025, 15:09

Mize mari și reporturi de milioane la extragerile din 31 decembrie

Loteria Română va organiza pe 31 decembrie Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, eveniment care aduce șanse duble de câștig pentru jucători. Pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 sunt programate atât o extragere principală, cât și una suplimentară.

Potrivit reprezentanților Loteriei Române, în zilele de joi, 25 decembrie, și duminică, 28 decembrie, nu vor avea loc trageri loto. În schimb, pentru extragerile suplimentare din 31 decembrie, fondurile de câștig ale categoriei I vor fi majorate semnificativ: cu 200.000 de lei la Loto 6/49, 100.000 de lei la Joker și 50.000 de lei la Loto 5/40.

La Loto 6/49, premiul de categoria I a ajuns la un report de aproximativ 8,7 milioane de lei, echivalentul a 1,7 milioane de euro. Jocul Noroc vine, la rândul său, cu un report cumulat de peste 4,85 milioane de lei, adică aproape 955.000 de euro.

Cele mai mari sume sunt puse în joc la Joker, unde reportul de la categoria I depășește 44,2 milioane de lei (circa 8,7 milioane de euro). La Noroc Plus, premiul de categoria I se ridică la aproape 76.000 de lei. În cazul jocului Loto 5/40, la categoria a II-a, reportul este de peste 71.800 de lei, iar la Super Noroc se află în joc un fond cumulat de aproximativ 140.000 de lei.

Ultimele Trageri Speciale, cele organizate de Crăciun, pe 21 decembrie, au adus peste 31.600 de câștiguri, cu o valoare totală ce a depășit 4,59 milioane de lei. Atunci, premiul cel mare a fost câștigat la Loto 5/40, unde un jucător din București, sectorul 4, a obținut peste 1,45 milioane de lei. Totodată, la Joker, categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig de aproape 355.000 de lei, biletul fiind jucat online, pe platforma joaca.loto.ro.

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