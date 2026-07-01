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Nicușor Dan: ”Posibilitatea alegerilor anticipate există. Eu mi-aș dori să le evităm”-VIDEO

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat1 iul. 2026, 07:57
Actualizat1 iul. 2026, 07:58
SursăRealitatea PLUS

Nicușor Dan nu exclude varianta alegerilor anticipate. Însă, președintele României a subliniat marți că acest scenariu nu va aduce schimbări fundamentale de majorități în Parlament și că ar genera o imagine de instabilitate în România pentru o lungă perioadă de timp.

„Această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aş dori să evităm scenariul pentru că nu va aduce, cel puţin uitându-ne la sondaje, schimbări fundamentale de majorităţi, dar ne-am găsi în acelaşi blocaj în care suntem azi și, în plus, am da o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România”, a declarat președintele României, marți, după întâlnirea cu amabasadorii statelor UE la București.

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