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Este alertă de securitate la malul Mării, de ziua Marinei după ultimele drone căzute pe litoral

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat15 aug. 2026, 09:48
SursăRealitatea PLUS

Este alertă de securitate la malul Mării, de ziua Marinei după ultimele drone căzute pe litoral. Totul în condițiile în care Constanța devine, pentru o zi, capitala Forțelor Navale Române.

Constanța devine astăzi capitala Forțelor Navale Române, sub măsuri stricte de siguranță aplicate în urma incidentelor recente cu drone pe litoral. Cel mai mare spectacol maritim al anului aduce în fața publicului mii de militari, nave de luptă și avioane pregătite pentru un exercițiu de amploare.

O atmosferă festivă, dar marcată de vigilență sporită pe litoralul românesc. Peste 3.500 de militari români și străini, alături de o flotă impresionantă formată din mai mult de 50 de nave și 15 aeronave, participă la festivitățile din acest an. Vizitatorii prezenți la Constanța au ocazia de a vedea în premieră două nave intrate recent în dotarea armatei, în cadrul celei mai complexe demonstrații de forță organizate de Ziua Marinei.

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