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Nebunie pe litoral! Nibiru se pregătește să primească peste un milion de oameni

Nibiru

Nibiru

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 18:21

Nibiru se pregătește pentru unul dintre cele mai aglomerate weekenduri de pe litoral. Organizatorii se așteaptă la peste un milion de vizitatori pe durata evenimentelor, iar Selly spune că urmează „cel mai fantastic weekend de pe litoral”.

Evenimentele organizate la Nibiru au devenit unul dintre principalele puncte de atracție pentru turiștii aflați pe litoral în această perioadă. Numărul mare de oameni așteptați este pus pe seama programului pregătit pentru acest weekend și a interesului tot mai mare pentru proiectul dezvoltat de Selly.

Selly le-a transmis celor care vor ajunge la Nibiru că urmează un weekend spectaculos, cu numeroase evenimente și momente pregătite special pentru public.

Așteptările sunt ridicate, mai ales în condițiile în care litoralul este deja foarte aglomerat în această perioadă. Autoritățile și operatorii din turism se pregătesc pentru un flux important de turiști, iar Nibiru ar urma să fie unul dintre punctele centrale ale distracției.

Numărul estimat de vizitatori arată amploarea proiectului și ambiția organizatorilor de a transforma Nibiru într-o destinație importantă pentru tinerii care aleg litoralul românesc.

Pentru acest weekend, mesajul lui Selly este clar: cei care ajung la Nibiru trebuie să se aștepte la un eveniment de amploare, într-o perioadă în care litoralul se află în plin sezon.

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