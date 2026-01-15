Polițiștii, la un pas de grevă după declarațiile ministrului Miruță despre creșterea vârstei de pensionare

„Declarații iresponsabile, este foarte grav ce se întâmplă!”

Tensiunile cresc în MAI și în MApN, după ce ministrul apărării, Radu Miruță, a anunțat că analizează modificarea legii pensiilor pentru polițiști și militari. Declarațiile au stârnit reacții dure din partea sindicatelor, care avertizează că nu vor sta deoparte și vor demara grevă, chiar dacă legea interzice astfel de acțiuni în aceste structuri.

Vicepreședintele SNPPC, Mihai Zlat, a intervenit în direct la Realitatea Plus și a criticat ferm intențiile ministrului, acuzând lipsa de predictibilitate și presiunea constantă asupra angajaților din structurile de ordine publică, mai ales într-un context grav, cu un război la graniță.

Polițiștii se pregătesc de grevă după declarațiile lui Miruță privind creșterea vârstei de pensionare

„Este foarte grav ceea ce se întâmplă. Sunt niște declarații iresponsabile ale ministrului Miruță, care creează haos în Ministerul Afacerilor Interne și în Ministerul Apărării Naționale, într-un moment în care avem război la graniță și ar trebui să existe stabilitate în țară. Vin cu aceste măsuri și intenții în condițiile în care, la finalul anului 2023, au crescut deja vârstele de pensionare la 65 de ani. Deci militarul și polițistul se pensionează la 65 de ani. Din 2021 avem această instabilitate. În prezent, pensionarea este la 60 de ani. Vârsta de 48 de ani este doar o temă politică vehiculată de ministru pentru a crea tensiune în societate, pentru că vârsta reală depășește 51 de ani, prin scăderea condițiilor de muncă.

„Tot ce face ministerul este iresponsabilitate”

Este greu de crezut că un polițist, un pompier sau un jandarm la 60 de ani mai are aceeași calitate în stradă și aceeași pregătire fizică. Sau ca cineva din Armata Română să meargă la luptă la 60 sau 65 de ani. Sunt declarații iresponsabile. Militarii și polițiștii lucrează cel puțin 30 de ani în activitate operativă, în vânt, ploaie, ger, frig și în condiții de risc. Uitați-vă la câte evenimente sunt implicați acești angajați ai statului român. Este nevoie de stabilitate și predictibilitate, iar tot ceea ce face ministerul este iresponsabilitate.

Sper ca în perioada următoare să nu vină cu astfel de măsuri, pentru că, în caz contrar, suntem mai deciși ca oricând să ne apărăm drepturile pe care le-am avut în momentul în care am intrat în sistem. Aceste drepturi trebuie respectate. La un moment dat poate apărea o blocare a sistemului, chiar dacă nu avem voie să facem grevă, conform legii. Avem această interdicție. Și magistrații au interdicție la grevă și am văzut cum a fost blocat sistemul de justiție. Sistemul se poate bloca prin respectarea strictă a legii, pentru că ne-am săturat de decizii iresponsabile și de haosul creat de unii politicieni”, a declarat vicepreședintele SNPPC în exclusivitate pentru Realitatea Plus.





