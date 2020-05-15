Se redeschide Ambulatoriul Spitalului Slatina

Toate cabinetele medicale din cadrul Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina se redeschid, de luni. Programul de lucru va fi de la 7.00, la 15.00, iar programările se pot face doar telefonic.
Toţi oltenii care vor trece pragul cabinetelor de specialitate, începând de luni, au obligaţia să poarte mască de protecţie şi vor fi supuşi unui triaj epidemiologic, care va presupune şi monitorizarea temperaturii.
„Programările se vor face exclusiv telefonic, apelând numărul de telefon al pacientului: 0349.911, disponibil de luni până vineri, cu un număr de șase pacienți per cabinet, pentru a putea realiza dezinfecție între consultații. Programul de lucru în această perioadă va fi cuprins în intervalul orar: 7.00 – 15.00, de luni până vineri”, se arată într-un comunicat de presă remis de SJU Slatina.
Cabinetul de Oncologie Medicală, pentru tratament antialgic și chimioterapic specific, va funcţiona de luni până vineri, între orele 8.00 – 14.00 și 14.00 – 16.00. de asemenea, şi Cabinetul de Diabet, pentru insulinoterapie de substituție, Rp, SM, va avea program diferit, de luni până vineri, între orele 8.00 – 14.00 și 14.00 – 19.00.
„Personalul medical va fi echipat conform normelor în vigoare pentru protejarea personală și a pacienților. Rugăm pacienții care se adresează SJU Slatina să respecte regulile, să respecte orele programării întocmai, să păstreze distanța socială și să nu aglomereze spațiul comun”, se mai arată în documentul citat.