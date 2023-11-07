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Sport· 2 min citire
Din Liga a 3-a, campion mondial cu România la minifotbal. Vlad Mocanu: ”Nu visam la un așa debut”
Din Liga a 3-a, campion mondial cu România la minifotbal. Vlad Mocanu: ”Nu visam la un așa debut”
Tricolorii au cucerit cel mai de preț trofeu la Cupa Mondială de minifotbal
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