Liga Campionilor: alte 4 formații merg în optimi / Rezultatele serii de miercuri

Bayern Munchen, Real Madrid, Real Sociedad şi Inter Milano s-au calificat, miercuri, în optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după victoriile obţinute în etapa a patra a grupelor.
Numărul echipelor calificate în optimi a ajuns astfel la şase, după ce marţi au reuşit acest lucru Manchester City, campioana en titre, şi RB Leipzig.
Bayern Munchen a învins-o greu pe Galatasaray Istanbul, cu 2-1. Harry Kane a semnat golurile bavarezilor (80, 86), în timp ce pentru oaspeţi a punctat Cedric Bakambu (90+3).
Real Madrid a învins-o pe Sporting Braga la scor de forfait, 3-0, prin golurile reuşite de Brahim Diaz, Vinicius Junior şi Rodrygo. Lusitanii au ratat un penalty la 0-0, şutul lui Alvaro Djalo fiind apărat de ucraineanul Lunin.
Inter Milano a învins-o pe RB Salzburg cu 1-0, în deplasare, prin golul din penalty al lui Lautaro Martinez (85). Victoria echipei nerazzurra a calificat-o în optimi şi pe Real Sociedad.
Meciul serii s-a jucat la Copenhaga, acolo unde campioana Danemarcei a învins-o dramatic pe Manchester United cu 4-3.
''Diavolii roşii'' au condus cu 2-0, prin ''dubla'' danezului Rasmus Hojlund (3, 28), dar totul s-a schimbat după eliminarea lui Marcus Rashford (42). Gazdele au reuşit să egaleze până la pauză, graţie golurilor înscrise de Mohamed Elyounoussi (45) şi Diogo Goncalves (45+9 - penalty), după un henţ comis de Harry Maguire.
United a mai avut o dată avantaj, în urma golului marcat de Bruno Fernandes (69 - penalty), dar FC Copenhaga a punctat de două ori pe final, prin Lukas Lerager (83) şi Roony Bardghji (87), obţinând victoria.
Arsenal a dispus de Sevilla cu 2-0, într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs, golurile fiind marcate de Leandro Trossard (29) şi Bukayo Saka (64).
Rezultatele de miercuri:
Grupa A
Bayern Munchen - Galatasaray Istanbul 2-1
Au marcat: Harry Kane 80, 86, respectiv Cedric Bakambu 90+3.
FC Copenhaga - Manchester United 4-3
Au marcat: Mohamed Elyounoussi 45, Diogo Goncalves 45+9 - penalty, Lukas Lerager 83, Roony Bardghji 87, respectiv Rasmus Hojlund 3, 28, Bruno Fernandes 69 - penalty.
Cartonaş roşu: Marcus Rashford (United) 42.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Bayern 4 4 0 0 11-6 12
2 FC Copenhaga 4 1 1 2 7-8 4
3 Galatasaray 4 1 1 2 7-9 4
4 Manchester United 4 1 0 3 9-11 3
Grupa B
Arsenal Londra - Sevilla FC 2-0
Au marcat: Leandro Trossard 29, Bukayo Saka 64.
PSV Eindhoven - RC Lens 1-0
A marcat: Luuk De Jong 12.
Cartonaş roşu: Morgan Guilavogui (Lens) 90+2.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Arsenal 4 3 0 1 9-3 9
2 Lens 4 1 2 1 4-4 5
3 PSV Eindhoven 4 1 2 1 4-7 5
4 Sevilla 4 0 2 2 4-7 2
Grupa C
SSC Napoli - Union Berlin 1-1
Au marcat: Matteo Politano 39, respectiv David Datro Fofana 52.
Real Madrid - Sporting Braga 3-0
Au marcat: Brahim Diaz 27, Vinicius Junior 58, Rodrygo 61.
Alvaro Djalo (Braga) a ratat un penalty în min. 6 (a apărat Andri Lunin).
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Real Madrid 4 4 0 0 9-3 12
2 Napoli 4 2 1 1 6-5 7
3 Braga 4 1 0 3 5-9 3
4 Union Berlin 4 0 1 3 3-6 1
Grupa D
Real Sociedad - Benfica Lisabona 3-1
Au marcat: Mikel Merino 6, Mikel Oyarzabal 11, Ander Barrenetxea 21, respectiv Rafa Silva 49.
Brais Mendez (Real Sociedad) a ratat un penalty în min. 29 (bară).
RB Salzburg - Inter Milano 0-1
A marcat: Lautaro Martinez 85 - penalty.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Real Sociedad 4 3 1 0 7-2 10
2 Inter 4 3 1 0 5-2 10
3 RB Salzburg 4 1 0 3 3-5 3
4 Benfica 4 0 0 4 1-7 0
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