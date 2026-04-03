Mircea Lucescu, dus de urgență la Terapie Intensivă

Mircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar de duminică dimineață.

Fostul selecționer al României, Mircea Lucescu, 80 de ani, este la Spitalul Universitar, internat din nou la Terapie Intensivă! Starea acestuia este una delicată, anunță sursele Gazetei Sporturilor, iar medicii sunt rezervați.

Mircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar de duminică dimineață și ar fi trebuit externat astăzi. Fostului selecționer i-a fost montat un defribilator marți și acesta ar fi trebuit externat astăzi. Lucescu și-a încheiat oficial mandat pe banca României joi, a anunțat FRF.

Sursele medicale au dezvăluit pentru Gazeta Sporturilor că fostul selecționer este în stare extrem de gravă, iar medicii depun eforturi uriașe în aceste momente pentru a-l salva. Lucescu ar fi trebuit să fie externat în cursul zilei de vineri, dar problemele s-au agravat și a fost mutat de urgență pe secția de Terapie Intensivă.

Având în vedere situația extrem de complicată a acestuia, a mai venit o echipă de urgență în secția de ATI.

"În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate", transmit medicii de la Spitalul Universitar.

Mircea Lucescu a preluat echipa națională a României în august 2024, înlocuindu-l pe Edward Iordănescu, sub comanda căruia „tricolorii” au ajuns până în „optimile” Campionatului European din 2024. În cele 19 meciuri din cel de-al doilea său mandat la cârma naționalei României, Il Luce a avut un bilanț de 11 victorii, o remiză și 6 înfrângeri.