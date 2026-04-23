Escaladare majoră: Trump dă ordin Marinei SUA să lovească navele suspecte din Strâmtoarea Ormuz

Președintele american Donald Trump a anunțat că a ordonat forțelor navale ale SUA să atace orice ambarcațiune suspectată că ar putea mina Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru economia globală.

„Am ordonat Marinei SUA să doboare și să distrugă orice navă, indiferent cât de mică ar fi, care plasează mine în apele Strâmtorii Ormuz. Să nu existe niciun dubiu!”, a transmis Trump, într-o postare pe platforma Truth Social.

În paralel, liderul de la Casa Albă a cerut intensificarea operațiunilor de deminare din zonă, afirmând că ritmul acestora trebuie accelerat de trei ori față de nivelul actual.

Trump a susținut, fără a prezenta dovezi, că Statele Unite dețin „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz și a avertizat că aceasta va rămâne „închisă ermetic” până la încheierea unui acord cu Iranul.

Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol, iar orice escaladare militară în zonă riscă să aibă efecte majore asupra piețelor internaționale.