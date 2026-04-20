Panică într-un magazin din Baia Mare: explozie în zona tehnică, clienți evacuați

Un incident periculos a avut loc într-un magazin din Baia Mare, unde o explozie s-a produs în camera tehnică a spațiului comercial. În momentul deflagrației, în interior se aflau sute de persoane, iar autoritățile au intervenit rapid pentru a preveni o situație mai gravă.

Apelul la Serviciul de urgență 112 a fost făcut la scurt timp după prânz, semnalând producerea exploziei într-o zonă tehnică a magazinului. Având în vedere numărul mare de oameni aflați în incintă, echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență.

La fața locului au ajuns mai multe autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de terapie intensivă mobilă, precum și paramedici SMURD.

Din motive de siguranță, autoritățile au decis evacuarea imediată a tuturor persoanelor din interior. Astfel, 42 de angajați și aproximativ 300 de clienți au fost scoși din magazin, pentru a evita riscul expunerii la gaze periculoase sau alte efecte ale exploziei.

În urma incidentului, un muncitor în vârstă de 37 de ani, care făcea parte din echipa tehnică, a fost rănit la mână. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Medicii au precizat că starea sa este stabilă, însă va rămâne sub supraveghere.

Primele verificări arată că deflagrația s-a produs în timpul unor lucrări de mentenanță. Pompierii au identificat o scurgere de dioxid de carbon la nivelul instalației de CO₂ a magazinului, acumularea acestui gaz ducând la producerea exploziei.

Spațiul comercial a fost închis temporar, iar echipele de intervenție au luat măsuri pentru ventilarea și eliminarea gazului din interior. De asemenea, urmează să fie efectuate verificări suplimentare pentru a stabili cu exactitate cauzele incidentului și pentru a preveni situații similare în viitor.