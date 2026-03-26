Spargere ca în filme la o primărie din Galați: hoții au tăiat seiful și au dispărut cu 90.000 de lei

O spargere spectaculoasă a avut loc în noaptea trecută la sediul unei primării din Ivești, județul Galați, de unde hoții au reușit să plece cu aproximativ 90.000 de lei.

Autorii jafului au acționat ca niște profesioniști: au tăiat seiful cu un flex și au luat întreaga sumă aflată în interior.

Potrivit primelor informații, după comiterea faptei, aceștia ar fi împrăștiat în încăpere o substanță care îngreunează intervenția câinilor de urmă, pentru a-și pierde urmele.

Descoperirea a fost făcută dis-de-dimineață chiar de primarul comunei, care a găsit sediul instituției devastat la deschiderea programului.

Deși în zonă există camere de supraveghere, inclusiv în apropierea clădirii, hoții ar fi întrerupt alimentarea cu energie electrică pentru a evita să fie filmați.

Anchetatorii iau în calcul varianta unei grupări specializate, având în vedere modul de operare, similar cu alte spargeri produse recent în județ, inclusiv la un supermarket și un depozit.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt calificat și continuă cercetările pentru identificarea suspecților.