Politica· 1 min citire

Alin Tișe le cere liberalilor să voteze Guvernul Veștea

Alin Tișe

Alin Tișe

Scris deStoica Marian
Publicat18 iun. 2026, 08:30
Sursărealitatea.net

Alin Tișe cere parlamentarilor PNL să voteze guvernul Veștea și atacă dur conducerea partidului. Președintele Consiliului Județean Cluj a declarat că Partidul Național Liberal nu poate sabota formarea unui executiv.

Alin Tișe a declarat: "Antreprenorii dau faliment pe capete, șomajul este în creștere. Astăzi am avut inflație de 11%. Au crescut ratele la bănci într-o lună de mii de lei, iar politicienii au timp să se răfuiască între ei."

Președintele Consiliului Județean Cluj susține că Ilie Bolojan nu este un salvator și că ar trebui să ia cele mai bune decizii pentru România.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Alin TiseparlamentscumpiriapeldeputatiPNLcluj

Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe