Decizia întârzie la Cotroceni. SURSE: Discuții pe ultima sută de metri între Nicușor Dan și partide: cum se poziționează PSD și PNL LIVE TEXT

Negocierile pentru desemnarea premierului sunt în aer. Chiar în aceste momente Kelemn Hunor este in biroul lui Sorin Grindeanu, după ce atât seful PSD cât și Ilie Bolojan au discutat ieri de două ori cu Nicușor Dan, dar consultările nu s-au încheiat cu succes. Conform surselor Realitatea PLUS, nici PSD, nici PNL nu l-ar vrea premier pe Eugen Tomac, ultimul nume avansat pentru formarea guvernului. Cele două partide urmează să se reunească în sedințe pentru a analiza dacă susțin sau nu această variată.
UPDATE 11:49 - Liderul UDMR Kelemen Hunor a ajuns marți în biroul lui Sorin Grindeanu de la Parlament pentru discuții pe tema viitorului Eexecutiv.
UPDATE 11: 25 - Potrivit surselor citate, nu există în acest moment scenariul formării unui Guvern PSD cu Eugen Tomac în funcția de premier. Dacă președintele îl va desemna pe liderul PMP pentru această poziție, acesta va trebui să poarte negocieri individuale cu fiecare partid pentru a-și construi o majoritate parlamentară. În situația în care nu reușește să obțină sprijinul necesar, Tomac ar urma să își depună mandatul.
În același timp, PSD deține în Parlament o majoritate suficientă pentru a-și trece propriul guvern, au mai transmis sursele citate.
Surse din interiorul PNL afirmă că liberalii vor convoca Biroul Politic Național după anunțarea desemnării lui Tomac în funcția de premier pentru a decide dacă vor susține sau nu un Guvern Tomac. În acest moment, însă, conducerea partidului înclină spre a nu vota o astfel de formulă guvernamentală.
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În continuare, sunt mai multe nume pe care președintele Nicușor Dan le ia în calcul, atât nume politice, cum ar fi cel al lui Sorin Grindeanu, liderul PSD, cât și nume de eventuali premieri tehnocrați. Între acestea se iau în calcul inclusiv variante de consilieri ai președintelui care ar putea prelua această funcție, cum ar fi Radu Burnete sau - foarte intens vehiculat - numele lui Eugen Tomac, un alt consilier prezidențial onorific al lui Nicușor Dan.
De asemenea, se ia în calcul și alte nume, cum ar fi cel al lui Alexandru Nazare, care ocupă funcția de ministru de finanțe, cât și numele lui Cătălin Predoiu din interiorul Partidului Național Liberal. Au fost așadar vehiculate mai multe variante, este așteptată o decizie din partea președintelui.
Ne așteptăm, de asemenea, ca mai apoi să se încerce formarea unei majorități sau cel puțin a unei formule de guvernare care să aibă majoritate măcar în Parlament. Și aici sunt mai multe scenarii luate în calcul. Nu s-a renunțat complet la varianta refacerii coaliției, dar ea este puțin probabilă atâta timp cât PNL și USR insistă că nu vor mai intra la guvernare cu PSD. Se ia în calcul scenariul unui guvern din care să facă parte doar PSD, dar care să aibă o susținere mai largă în Parlament, cât și scenariul unui guvern tehnocrat, spre exemplu, este o altă variantă care este discutată. La discuțiile de la Palatul Cotroceni a fost pusă pe masă inclusiv varianta alegerilor anticipate.