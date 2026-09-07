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Politica· 1 min citire
EXCLUSIV: Liderii AUR resping eticheta de partid radical sau extremist: „AUR nu este extremist”
Partidul AUR nu ar trebui încadrat în categoria formațiunilor radicale sau extremiste, susține fondatorul formațiunii, Marius Lulea. Declarația a fost făcută în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, emisiunea realizată de Anca Alexandrescu.
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