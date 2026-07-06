Advertising
Politica· 2 min citire
Trump se întâlnește cu Zelenski în Turcia, la summitul NATO, pentru a relansa negocierile de pace
Donald Trump și Volodimir Zelenski
Publicat6 iul. 2026, 08:11
Sursărealitatea.net
Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în această săptămână, în Turcia, cu ocazia summitului NATO, într-un nou efort de a pune capăt războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut duminică de un oficial american de rang înalt.
Citește și
- 07:57Zelenski avertizează asupra unui nou atac rusesc de amploare şi cere livrarea urgentă a rachetelor Patriot
- 07:26Ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, fac parte din delegaţia României la Summitul NATO
- 07:17Miron Mitrea, analiza momentului: „Bolojan nu vrea să plece de la Guvern. Șmecheria cu Mureșan este evidentă”
- 07:15PNL refuză din nou o coaliție de guvernare cu PSD. Criza politică se adâncește tot mai tare
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News