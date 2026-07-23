Rogobete anunță că nu va vota nicio lege care afectează personalul medical: „Nu poți construi un sistem mai puternic lovindu-i pe cei care îl țin în viață”

Publicat 23 iul. 2026, 09:58 Sursă Realitatea.net

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete spune că nu va vota nicio lege care reduce veniturile personalului medical sau înrăutățește condițiile de muncă din spitale. Deputatul PSD susține că medicii, asistentele, infirmierii și personalul auxiliar sunt deja suprasolicitați din cauza lipsei de angajați.

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