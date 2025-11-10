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Donald Trump, ultimatum pentru controlorii de trafic aerian: „Prezentați-vă la lucru imediat!”
Donald Trump, ultimatum pentru controlorii de trafic aerian: „Prezentați-vă la lucru imediat!”
Donald Trump, ultimatum pentru controlorii de trafic aerian
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