Social· 1 min citire

Donald Trump, ultimatum pentru controlorii de trafic aerian: „Prezentați-vă la lucru imediat!”

Donald Trump, ultimatum pentru controlorii de trafic aerian: „Prezentați-vă la lucru imediat!”

Donald Trump, ultimatum pentru controlorii de trafic aerian: „Prezentați-vă la lucru imediat!”

Realitatea de Olt
Scris de Realitatea de Olt Publicat: 10 nov. 2025, 21:42

Donald Trump, ultimatum pentru controlorii de trafic aerian

Președintele american Donald Trump le-a cerut luni controlorilor de trafic aerian să revină la muncă, în contextul haosului care continuă să afecteze aviația civilă de peste ocean.

Donald Trump, ultimatum pentru controlorii de trafic aerian: „Prezentați-vă la lucru imediat!”

Problemele din aviația americană sunt cauzate de anularea mai multor zboruri din ordinul guvernului și de absențele controlorilor de trafic neplătiți, în urma blocajului bugetar.

Liderul de la Casa Albă a precizat că îi va recompensa pe cei care au continuat să lucreze în cele 41 de zile de blocaj al administrației, provocat de lipsa aprobării bugetului în Congres. Totodată, el a afirmat că ar saluta demisiile celor care nu s-au prezentat la serviciu, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

„Toți Controlorii de Trafic Aerian trebuie să revină la lucru, ACUM!!! Oricine nu face asta va fi penalizat substanțial. PREZENTAȚI-VĂ LA LUCRU IMEDIAT”, a scris Trump pe rețelele sociale (majusculele îi aparțin – n.red.).

Luni, companiile aeriene au anulat peste 1.600 de zboruri în SUA, iar săptămâna aceasta situația s-ar putea înrăutăți, după ce FAA a permis ca numărul de curse anulate să crească de vineri la 10%.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

donald trumpUSA

Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe