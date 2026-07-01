Șoc la pompă pentru șoferi. Motorina s-a scumpit imediat după ridicarea plafonării: cât costă un litru de carburant

Prețurile la motorină au crescut miercuri, 1 iulie 2026, după ce plafonarea nu a mai fost prelungită. Cât costă benzina și motorina în București și în marile orașe.
Prețul motorinei a început să crească miercuri dimineață, 1 iulie 2026, după ce plafonarea nu a mai fost prelungită. Petrom și Socar sunt primele stații peco care au majorat prețul, iar scumpirea ajunge până la 36 de bani pe litru. În București, cea mai ieftină motorină standard costă 9,24 lei pe litru, iar cea mai scumpă ajunge la 9,54 lei pe litru, potrivit datelor analizate pe site-ul peco-online.ro.
Motorina s-a scumpit după ridicarea plafonării
Majorarea prețului la motorină era așteptată de la 1 iulie 2026, după ce fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți că extinderea plafonării prețului la motorină a picat.
Creșterea este de până la 36 de bani pe litru, așa cum anticipa Bogdan Ivan cu o zi înainte. În urma acestei modificări, cea mai scumpă motorină ajunge miercuri la 9,54 lei pe litru, în timp ce cel mai mic preț găsit în stațiile monitorizate este de 9,24 lei pe litru.
Potrivit datelor disponibile miercuri dimineață, Petrom și Socar sunt singurele stații peco care au majorat prețul motorinei. Schimbarea vine imediat după încheierea perioadei în care prețul fusese plafonat, iar diferențele se văd deja la pompă.
Cât costă benzina în București pe 1 iulie 2026
În cazul benzinei standard, prețurile au rămas aproape neschimbate în București. Cel mai mic preț este miercuri de 8,62 lei pe litru și este practicat de Petrom, același nivel fiind menținut de vineri.
Socar este singura stație care a ieftinit benzina miercuri dimineață. Carburantul este vândut cu 8,62 lei pe litru, față de 8,68 lei pe litru, cât era prețul neschimbat de joia trecută. Diferența este de 6 bani pe litru.
La stațiile Mol, benzina standard costă 8,63 lei pe litru, preț care se menține de sâmbătă. Rompetrol vinde benzina cu 8,68 lei pe litru, cost rămas fix de vinerea trecută. OMV are același preț, 8,68 lei pe litru, neschimbat de joia trecută. Și Lukoil comercializează benzina standard tot cu 8,68 lei pe litru, preț menținut de joi.
Benzina a rămas aproape la același preț în marile orașe
În principalele orașe din țară, prețurile la benzină nu au avut schimbări importante. Cea mai ieftină benzină standard se găsește la Cluj-Napoca, unde costă 8,59 lei pe litru, la fel ca vinerea trecută.
În București, Timișoara, Iași și Constanța, prețul minim pentru benzina standard este de 8,62 lei pe litru. Și aici, costul este neschimbat de vineri, potrivit datelor analizate.
Practic, benzina nu a urmat aceeași direcție ca motorina în dimineața zilei de 1 iulie 2026. Singura modificare notabilă este ieftinirea făcută de Socar, care a coborât prețul cu 6 bani pe litru.
Cât costă motorina în București pe 1 iulie 2026
Pentru motorina standard, cel mai mic preț din București este miercuri de 9,24 lei pe litru. Acest preț este întâlnit la Rompetrol, unde carburantul costa marți 9,18 lei pe litru. Diferența față de ziua precedentă este de 6 bani pe litru.
OMV afișează miercuri pentru motorină un preț de 9,24 lei pe litru, nivel care este constant încă de joia trecută. În același timp, cea mai scumpă motorină standard ajunge la 9,54 lei pe litru, după creșterile aplicate în urma ridicării plafonării.