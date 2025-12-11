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Rutte sună alarma: Rusia ar putea lovi NATO! „Pericolul e chiar la ușa noastră”
Rutte sună alarma: Rusia ar putea lovi NATO! „Pericolul e chiar la ușa noastră”
Rutte sună alarma: Rusia ar putea lovi NATO!
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