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Patru handbaliste vor pleca de la CSM Slatina

Patru handbaliste vor pleca de la CSM Slatina

Patru handbaliste vor pleca de la CSM Slatina

Realitatea de Olt
Scris de Realitatea de Olt Publicat: 5 iun. 2021, 14:54

După încheierea actualului sezon al Ligii Florilor

Patru handbaliste vor pleca de la CSM Slatina după încheierea actualului sezon al Ligii Florilor.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții clubului CSM Slatina, care au anunțat plecarea handbalistelor Clara Vădineanu, Rusu Nicoleta, Ivan Andreea, Tămaș Larisa si Datcu Claudia.


„Vă mulțumim pentru contribuția adusă, pentru devotamentul față de echipă si va urăm mult succes pe mai departe”-  CSM Slatina

Sursa: Realitatea de Olt

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