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Sport· 1 min citire
Slătineanca Andreea Jifcu, printre sportivii premiaţi de Ciucă (VIDEO)
Slătineanca Andreea Jifcu, printre sportivii premiaţi de Ciucă (VIDEO)
Ceremonia de acordare a distincțiilor sportivilor români care au obținut performanțe la competițiile internaționale s-a desfăşurat la Palatul Victoria
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