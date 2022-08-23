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Slătineanca Andreea Jifcu, printre sportivii premiaţi de Ciucă (VIDEO)

Slătineanca Andreea Jifcu, printre sportivii premiaţi de Ciucă (VIDEO)

Slătineanca Andreea Jifcu, printre sportivii premiaţi de Ciucă (VIDEO)

Scris de Ionut Jifcu Publicat: 23 aug. 2022, 13:10

Ceremonia de acordare a distincțiilor sportivilor români care au obținut performanțe la competițiile internaționale s-a desfăşurat la Palatul Victoria

Jucătoarea de tenis de masă Andreea Jifcu din Slatina s-a numărat printre sportivii care, marţi, au fost premiaţi de premierul Nicolae Ciucă.

Ceremonia de acordare a distincțiilor sportivilor români care au obținut performanțe la competițiile internaționale s-a desfăşurat la Palatul Victoria.

Slătineanca Andreea Jifcu se numără printre componentele lotului Junioare II al României care a obţinut medalia de aur la Campionatul European de tenis de masă desfăşurat la Belgrad.

Alesia Sferlea, Bianca Mei-Roșu, Cristina Sîngeorzan, Andreea Jifcu și antrenorii Anamaria Sebe și Bogdan Albescu au învins în finală Polonia, scor 3-2.

Sursa: Realitatea de Olt

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