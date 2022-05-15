Sport· 1 min citire

Sportivii au ales să alerge astăzi prin ploaie în Slatina

Sportivii au ales să alerge astăzi prin ploaie în Slatina

Sportivii au ales să alerge astăzi prin ploaie în Slatina

Realitatea de Olt
Scris de Realitatea de Olt Publicat: 15 mai 2022, 18:59

Startul startul s-a dat pe str. Aleea Eroilor

Slatina City Run 2022 duminică. Sute de concurenți au alergat prin ploaie 21 de kilometri.

Competiția Slatina City Run, organizată de Primăria Slatina a avut două probe, cros şi semimaraton.

Startul startul s-a dat pe strada Aleea Eroilor din parcul Tineretului.

Concurenții au ales să parcurgă cei şapte kilometri (cros), respectiv 21 kilometri de semimaraton chiar și prin ploaia care a început în timpul probelor.

Printre cei prezenţi la eveniment s-a numărat şi primarul Emil Moţ.

„Este a treia ediţie, din păcate ploaia nu ne-a lăsat să ne desfăşurăm exact cum ne-am dorit noi. Dar, pe tabloul principal a fost înscrişi 350 de participanţi atât la cros, cât şi la semimaraton, s-au prezentat la start 220, ceea ce este foarte-foarte bine. Mă bucur că au participat, vom organiza evenimentul în fiecare an şi să sperăm că la anul nu vom avea ploie, şi vom avea din ce în ce mai mulţi participanţi”- Emil Moţ

Sursa foto: Reporter24

Sursa: Realitatea de Gorj

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Slatinacrosscubmaraton

Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe