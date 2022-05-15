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Sport· 1 min citire
Sportivii au ales să alerge astăzi prin ploaie în Slatina
Sportivii au ales să alerge astăzi prin ploaie în Slatina
Startul startul s-a dat pe str. Aleea Eroilor
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