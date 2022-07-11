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Sport· 2 min citire
Tânără din Slatina, medalie de aur alături de echipa feminină de tenis de masă U15, al europenele de la Belgrad
Tânără din Slatina, medalie de aur alături de echipa feminină de tenis de masă U15, al europenele de la Belgrad
Alesia Sferlea, Bianca Mei-Roșu, Cristina Sîngeorzan, Andreea Jifcu și antrenorii Anamaria Sebe și Bogdan Albescu
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