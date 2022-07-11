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Tânără din Slatina, medalie de aur alături de echipa feminină de tenis de masă U15, al europenele de la Belgrad

Tânără din Slatina, medalie de aur alături de echipa feminină de tenis de masă U15, al europenele de la Belgrad

Tânără din Slatina, medalie de aur alături de echipa feminină de tenis de masă U15, al europenele de la Belgrad

Scris de Ionut Jifcu Publicat: 11 iul. 2022, 09:33

Alesia Sferlea, Bianca Mei-Roșu, Cristina Sîngeorzan, Andreea Jifcu și antrenorii Anamaria Sebe și Bogdan Albescu

Seară magică la Belgrad pentru naționala feminină U15. Junioarele II sunt campioane europene. Slătineanca Andreea Jifcu se numără printre componentele lotului României.

Alesia Sferlea, Bianca Mei-Roșu, Cristina Sîngeorzan, Andreea Jifcu și antrenorii Anamaria Sebe și Bogdan Albescu au strigat de bucurie după finala cu Polonia, scor 3-2, într-o sărbătoare începută lângă masa de joc!

„Suntem mândri de voi! Pentru constanța, pofta de performanță și dorința de a progresa de la meci la meci, pe măsură ce nivelul a crescut la Campionatul European de juniori. Finala s-a încheiat așa cum am visat cu toții pentru junioarele noastre: România – Polonia 3-2, cu puncte decisive aduse de sportivele zilei, Alesia Sferlea și Bianca Mei-Roșu!”, notează Federaţia Română de Tenis de Masă, pe pagina oficială.

Rezultate:

Alesia Sferlea – Natalia Bogdanowicz 1-3

Bianca Mei-Roșu – Zofia Sliwka 3-1

Alesia Sferlea/Bianca Mei-Roșu – Natalia Bogdanowicz/Zofia Sliwka 2-3

Bianca Mei-Roșu – Natalia Bogdanowicz 3-0

Alesia Sferlea – Zofia Sliwka 3-2

Slovenia, Ungaria și Slovacia, în grupă, și Spania, Ucraina și Germania, pe tabloul principal, sunt naționalele pe care România le-a dominat și de care a trecut la Belgrad.

Toate informațiile, rezultatele și programul de la Campionatul European de juniori, pe site-ul FRTM—> https://bit.ly/3NPqAI2

Meciurile pot fi urmărite aici—> https://bit.ly/3hL3fKH

Sursa: Realitatea de Olt

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