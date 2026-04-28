FC Argeș recunoaște superioritatea Universitatea Craiovei: „E cea mai valoroasă echipă din SuperLiga”
Înfrângerea suferită de FC Argeș în fața celor de la Universitatea Craiova, scor 0-1, a lăsat urme în tabăra piteșteană, însă jucătorii au recunoscut deschis superioritatea adversarului.
La finalul meciului disputat la Mioveni, căpitanul Mario Tudose a explicat că echipa sa a avut o primă repriză slabă, în care nu a reușit să controleze jocul, iar golul primit rapid a cântărit decisiv.
Acesta a subliniat că oltenii sunt, în opinia sa, cea mai în formă și valoroasă echipă din acest moment, având șanse reale la câștigarea titlului.
Totodată, Tudose s-a arătat dezamăgit de faptul că majoritatea înfrângerilor din play-off au venit la limită, cu același scor, 0-1, evidențiind că nivelul competiției este foarte ridicat și că echipa trebuie să își îmbunătățească prestațiile.
La rândul său, Vadim Rață a pus rezultatul și pe fondul moralului afectat după eliminarea din Cupa României, considerată o lovitură psihologică pentru echipă. Chiar și așa, mijlocașul a transmis că obiectivul nu a fost abandonat, iar lupta pentru un loc cât mai sus în clasament continuă.
FC Argeș mai are patru meciuri de disputat în play-off, inclusiv confruntări directe cu rivale precum Rapid București, Dinamo București și CFR Cluj, iar jucătorii speră să adune suficiente puncte pentru a încheia sezonul pe un loc care să le permită accesul în cupele europene.
