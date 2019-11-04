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Direcția Silvică Olt, vânzări record de păstrăv, la Ianca

Direcția Silvică Olt, vânzări record de păstrăv, la Ianca

Direcția Silvică Olt, vânzări record de păstrăv, la Ianca

Scris de Varban Simona Publicat: 4 nov. 2019, 11:47

Peștele proaspăt ajunge în restaurante și la clienți din toată Oltenia

Silvicultorii olteni sunt specialiști nu doar în îngrijirea pădurilor, ci și în creșterea peștilor. Păstrăvăria de la Ianca, administrată de Direcția Silvică, produce în fiecare an cantități impresionante de păstrăv curcubeu. Peștele proaspăt ajunge în restaurante și magazine din toată Oltenia.

10, 5 tone de păstrăv curcubeu a vândut, de la începutul anului și până acum, Direcția Silvică Olt. Păstrăvăria de la Ianca aduce an de an un profit de aproximativ 100.000 de lei. Asta pentru că peștele, produs din icre aduse din străinătate, este de bună calitate și este căutat de clienți. Fie că vorbim de restaurante sau de consumatori casnici, care au mai cumpărat de aici, cu toții au posibilitatea să își aleagă păstrăvul direct din bazinul alimentat permanent dintr-un izvor natural. „Capacitatea de producție a păstrăvăriei este de 15 tone , dar am avut producții de 25-30 de tone. La ora actuală avem un stoc de 8,5 tone de păstrăv , din care 3,5 tone pentru consum și 5 tone de puiet în diferite stadii de dezvoltare. În păstrăvăria de la Ianca producem puiet și pentru celelalte păstrăvării din subordinea Romsilva din țară”, a explicat George Vîle, purtător de cuvânt Direcția Silvică Olt.Păstrăvăria de la Ianca a fost amenajată în anul 1986, fiind exploatat un izvor aflat în apropierea localității, a cărui apă are temperatura potrivită pentru creșterea păstrăvului.

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