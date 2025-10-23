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Politica· 1 min citire
GUVERNUL A APROBAT HOTĂRÂREA PRIVIND ORGANIZAREA ALEGERILOR LOCALE PARȚIALE PE 7 DECEMBRIE
GUVERNUL A APROBAT HOTĂRÂREA PRIVIND ORGANIZAREA ALEGERILOR LOCALE PARȚIALE PE 7 DECEMBRIE
Perioada electorală va începe pe 2 noiembrie
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