România, prima țară din UE care riscă să rămână aproape fără apă. Schimbările climatice adâncesc criza

Publicat 30 iun. 2026, 09:07 Sursă realitatea.net

România, prima țară din UE care aproape că rămâne fără apă. Țara noastră intră în zona de risc. Folosește vara aproape 34% din resursele de apă dulce disponibile, arată cele mai recente date ale Agenției Europene de Mediu. Nivelul depășește cu mult pragul de avertizare de 20%, conform Realitatea PLUS.

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