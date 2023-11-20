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Sport· 2 min citire
Îndemnul lui Gică Hagi pentru „tricolori” înaintea meciului cu Elveția: „Să-şi dorească mai mult, nu doar o simplă calificare!”
Îndemnul lui Gică Hagi pentru „tricolori” înaintea meciului cu Elveția: „Să-şi dorească mai mult, nu doar o simplă calificare!”
Hagi: ”Să-şi dorească mai mult, nu doar o simplă calificare!”
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