Noul stadion din Slatina are proiectant

Firma respectivă deja a demarat procedura de obţinere a avizelor în vederea emiterii autorizaţiei de construire
Compania Naţională de Investiţii (CNI) a desemnat firma care va proiecta noul stadion din Slatina, o arenă modernă cu 10 mii de locuri.
Potrivit viceprimarului Slatinei, Alexandru Berechet, firma respectivă deja a demarat procedura de obţinere a avizelor în vederea emiterii autorizaţiei de construire. Proiectul este derulat de CNI, în timp ce Primăria Slatina va pune la dispoziţie terenul şi utilităţile.
„A fost desemenată o firmă care să facă proiectarea. Lucrurile funcţionează şi deja sunt la stadiul de obţinere a avizelor în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. S-a eliberat un certificat de urbanism şi acum sunt în linie dreaptă cu această investiţie. Tot ce a ţinut de noi, de Primăria Slatina, a fost pus la dispoziţie. Este, însă, proiectul Companiei Naţionale de Investiţii”, a declarat Alexandru Berechet, în cadrul emisiunii „Reporter 24”.
Valoarea totală a investiţiei de la Stadionul „1 Mai” se ridică la 218.041.317,23 lei. Compania Naţională de Investiţii (CNI) asigură 206.660.461,31 lei, în timp ce cofinanţarea Primăriei Slatina se ridică la 11.381.056,51 lei, potrivit unui studiu aprobat de Consiliul Local Slatina. Noua arenă va avea peste 10.000 de locuri.
„Este un proiect asemănător stadionului de la Târgu Jiu. Sperăm că cei de la CNI nu ne mai aducă în situaţia nedorită în care suntem cu sala polivalentă. De data asta, eu sunt mai încrezător, lucrurile funcţionează şi sper ca să se respecte termenele şi să ne bucurăm de o nouă arenă pentru că o merităm. Avem o echipă de fotbal în Liga a doua care se mişcă destul de bine”, a adăugat Berechet.
Sursa: Realitatea de Olt