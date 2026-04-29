1 Mai în Bulgaria: taxe, reguli și lucruri de verificat înainte de drum

Dacă plănuiești o escapadă de 1 Mai pe litoralul bulgăresc, e bine să știi din timp costurile și regulile de circulație, ca să eviți surprizele neplăcute.

Taxa pentru Podul Giurgiu–Ruse

Traversarea peste Dunăre, pe la Podul Giurgiu–Ruse, costă în prezent 2 euro, taxă care se plătește la ieșirea din Bulgaria.

Ai două variante:

numerar, direct la punctul de trecere

online, prin platformele oficiale (recomandat ca să eviți cozile)

Vinieta – obligatorie în Bulgaria

După ce intri în Bulgaria, trebuie să ai vinietă pentru drumurile naționale.

Poți:

să o cumperi online înainte de plecare

sau de la punctele autorizate din apropierea frontierei

Fără vinietă, amenzile sunt consistente, iar controalele sunt frecvente.

Sfaturi utile pentru drum

Verifică actele mașinii și ale pasagerilor (CI/pașaport, permis, talon, asigurare)

Asigură-te că ai asigurare RCA valabilă internațional

Ia în calcul posibile aglomerații la vamă, mai ales în minivacanță

Verifică starea mașinii înainte de plecare (anvelope, frâne, lichide)

Un pic de pregătire înainte de drum te poate scuti de întârzieri și costuri inutile, mai ales într-o perioadă aglomerată cum este începutul lunii mai.