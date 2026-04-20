Război în Ucraina: tensiuni fără precedent la Kremlin și scenarii privind „Operațiunea Amurg”

Sursă: realitatea.net

Războiul dintre Rusia și Ucraina a ajuns în ziua 1515, într-un context marcat nu doar de blocaj militar pe front, ci și de semnale tot mai puternice privind posibile fracturi în interiorul puterii de la Moscova. În culisele Kremlinului se conturează un climat tensionat, alimentat de presiuni economice, sancțiuni internaționale și nemulțumiri în rândul elitelor.

Doi polițiști au fost suspendați și fac obiectul unei anchete în urma atacului armat din Kiev

Ministrul de interne ucrainean a anunțat că doi polițiști, acuzați că au fugit de la locul atacului armat survenit sâmbătă la Kiev, soldat cu șase morți, au fost suspendați și fac obiectul unei anchete privind comportamentul lor, transmite France Presse.

UPDATE - Premierul Slovaciei nu a primit permisiunea de a survola spațiul aerian baltic spre Moscova cu ocazia Zilei Victoriei

Estonia, Letonia și Lituania i-au refuzat premierului slovac, Robert Fico, permisiunea de survol pentru a călători în Rusia cu ocazia comemorărilor celui de-Al Doilea Război Mondial din luna mai, relatează dpa.

Zelenski critică decizia SUA de a relaxa sancţiunile asupra petrolului rusesc

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat decizia Statelor Unite de a relaxa temporar sancţiunile asupra petrolului rusesc transportat pe mare, afirmând că ”fiecare dolar plătit pentru petrolul rusesc înseamnă bani pentru războiul” pe care Moscova îl poartă împotriva Ucrainei, transmite CNN.

Departamentul Trezoreriei SUA a emis vineri o derogare care permite livrarea şi vânzarea petrolului rusesc aflat deja pe mare, o măsură menită să reducă presiunea asupra preţurilor energiei provocată de războiul cu Iranul.

UPDATE - Opt persoane rămân internate după atacul armat din capitala Ucrainei, soldat cu şase morţi

Opt persoane, inclusiv un copil, sunt încă internate în spitale din Kiev după atacul armat de sâmbătă în care şase persoane au fost ucise, a anunţat duminică primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, transmite Reuters.

Un bărbat născut în Rusia a deschis focul cu o armă automată asupra trecătorilor înainte de a se baricada într-un supermarket împreună cu ostatici. Poliţia a intervenit în forţă după aproximativ 40 de minute de negocieri fără rezultat, iar suspectul a fost împuşcat mortal.

Cetatea Hotin este grav avariată după ce un segment mare de zid s-a prăbușit. Informația a fost confirmată de primarul orașului Hotin, Andrii Dranciuk, iar imaginile video cu momentul prăbușirii s-au răspândit rapid pe rețelele sociale.

Oficialul a precizat că, din fericire, din cauza situației de urgență, nicio persoană nu a fost rănită, transmite BBC.

UPDATE - Un adolescent de 16 ani a fost ucis în timpul unui atac în oraşul Cernihiv, din nordul Ucrainei, a declarat, duminică, şeful administraţiei locale, Dmitro Brjnski, citat de AFP.

„O persoană a fost ucisă: un băiat de 16 ani, iar patru persoane au fost rănite: trei femei şi un bărbat”, a scris oficialul pe Telegram, menţionând că atacurile au avariat şapte case, precum şi două clădiri publice.

„Operațiunea Amurg” și scenariile unei schimbări de putere

Tot mai multe surse vorbesc despre o posibilă acțiune coordonată împotriva liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Potrivit unor informații apărute în presa internațională, ar exista discuții despre o așa-numită „Operațiune Amurg”, care ar implica o alianță între cercuri economice, politice și militare nemulțumite de direcția actuală a țării.

Analistul și disidentul rus Igor Eidman susține că, pentru prima dată în ultimele decenii, interesele elitei nu mai coincid cu cele ale președintelui. În opinia sa, oamenii influenți din Rusia ar fi tot mai preocupați de protejarea averilor și de revenirea la stabilitatea economică dinaintea conflictului.

Presiunea economică și costurile războiului

Sancțiunile occidentale și izolarea economică au afectat puternic mediul de afaceri din Rusia. Oligarhii și marile companii se confruntă cu restricții severe, iar contribuțiile financiare impuse pentru susținerea războiului cresc constant.

În paralel, bugetul pentru apărare a explodat, iar inflația - în special la produsele de bază - a devenit o problemă majoră pentru populație. Aceste evoluții alimentează tensiunile interne și sporesc presiunea asupra cercului de putere din jurul lui Putin.

Nemulțumiri tot mai vizibile în interiorul sistemului

Criticile nu mai vin doar din exterior. Inclusiv voci considerate apropiate de Kremlin încep să conteste deschis anumite decizii, în special cele legate de restricțiile asupra internetului și controlul comunicațiilor.

Cazuri precum cel al bloggerului Ilia Remeslo, care a ajuns în atenția publică după declarații controversate la adresa liderului rus, sugerează existența unor tensiuni mai profunde în societate și în interiorul sistemului.