Ilie Bolojan: Am luat act de decizia complet greșită și iresponsabilă a PSD față de România. Voi continua să-mi exercit mandatul – LIVE TEXT

Premierul Ilie Bolojan a dat vina pe PSD pentru insuccesul guvernării, afirmând că social-democrații au provocat această criză doar pentru că au scăzut în sondaje, fără să fi venit cu un plan și propuneri concrete. Acesta a precizat că-și va continua mandatul de premier.

„Am luat act de decizia complet greșită și complet iresponbilă a PSD față de România. Am format o coaliție care se baza pe trei elemente: ordine în finanțele țării, buna guvernare, respectul față de cetățeni.

Azi vedem periclitarea finanțelor, aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect față de cetățeni”.

„Este total anormal să fii doar parte la decizie, dar să fugi cu lașitate de răspunderea deciziilor. Sunt lucruri care nu sunt negociabile pentru că doar așa se pot crea condiții pentru dezvoltare: să reducem risipa, să facem un stat mai eficient și să guvernăm corect și cinstit. PSD nu este de acord cu aceste principii”

Advertising

„Orice om de stat care se consideră responsabil vrea să-și întărească țara, nu să o slăbească așa cum vrea PSD (…) Voi continua să exercit mandatul de premier astfel încât să asigurăm stabilitatea guvernării. Mulțumiri pentru cei care în această seară și pe rețelel sociale mi-au arătat susținere considerând că nu este un sprijin pentru o persoană, ci pentru România onestă, o Românie fără privilegii”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan a recunoscut că primele luni ale coaliției au fost acceptabile

„Am avut niște termene foarte strânse, în raport cu CE, legat de prelungirea sau blocarea finanțării pe fonduri europene. Noi a trebuit să facem lucruri într-o logică inversă. În loc să reducem cheltuieli de la stat, am fost puși în situația să începem invers. Lucru care a fost discutat în coaliții, în ședințe, acceptat de toată lumea”, a afirmat premierul, potrivit unor surse din ședință.

Scăderea în sondaje ar fi declanșat schimbarea de atitudine în PSD

Ilie Bolojan le-a mai explicat colegilor de partid că schimbarea de atitudine a social-democraților s-ar fi petrecut în toamna anului trecut, ca urmare a sondajelor care arătau că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor din 2024.

„S-a creat treptat un profil de opoziție a PSD în interiorul guvernării, încercând să fie la decizie, dar și să fugă de răspunderea măsurilor adoptate. Acest lucru s-a accelerat puternic spre final de an. Au apărut discuțiile. Cred că PSD a încercat să își recupereze electoratul. Se pare că nu a reușit. Pare că, din toate sondajele pe care le avem, PSD e sub 20%.”

Bolojan: PSD a încercat să fugă de răspundere

Liderul PNL le-a mulțumit multor liberali că nu au dat curs atacurilor care ar fi venit din tabăra PSD, argumentând că „erau frecvent situații în care, la coaliție, decideam de comun acord, fără scandal, dar tot ce pleca pe surse era total diferit.”

„Au avut un comportament de amânare, obstrucționare a lucrurilor care nu sunau bine. Discuțiile pe reforma administrației au început în toamna anului trecut, s-au propus soluții peste soluții, au apărut probleme. În loc să adoptăm proiectul atunci, l-am adoptat prin februarie, înainte de buget, ca să aibă ceva efecte. Nu a fost foarte comod să împingi aceste lucruri, dar toate deciziile luate, de la creșterea TVA, au fost luate de comun acord, după discuții în coaliție.

Această strategie de a declara în aceste zile, așa cum vedeți, că cineva a decis unilateral, iar PSD nu a participat la decizii, e mincinoasă, nu are legătură cu realitatea, dar se promovează accelerat. Se pune întrebarea cum s-a ajuns la această decizie a PSD. A fost o cauză că au existat îngrijorări. Era inevitabil ca, adoptând astfel de decizii, să nu apară costuri”, a precizat Bolojan, susțin surse din ședință.

Motivele deciziei PSD și miza politică pentru 2028

Bolojan a invocat și calcule politice legate de viitoarele alegeri.

„Primul test: alegerile locale. PSD are nevoie de un PNL arondat sau afiliat, astfel încât să formeze masă critică parlamentară de 40%, având posibilitatea să facă guverne și să acționeze politic. Era evident că cel puțin o astfel de poziție era una care, pentru mine, ca președinte al partidului, e inacceptabilă. Ne taie orice fel de capacitate de a rămâne reprezentativi în 2028 și de a mai aduna voturi de la cetățeni care să vadă în noi o speranță de modernizare. În această perioadă de colaborare, unele decizii le-am luat de comun acord ușor, altele destul de greu.

În această perioadă, am fost în situația în care anumite decizii care au fost luate la nivel guvernamental au fost de natură a nu da satisfacție unui partid sau altuia. Am acționat ca un premier al României, al coaliției, nu al unui partid. Asta a însemnat să nu dau satisfacție. Altfel, coaliția ar fi ajuns la disoluție și tensiuni mai repede”, a mai precizat Bolojan.